Туркменский консорциум приобретет оборудование и запчасти
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Корейские компании будут участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - посол (Интервью)
Информация о преднамеренном поджоге пастбищ азербайджанскими военнослужащими не соответствует действительности – Минобороны
В городах Украины большой интерес вызвала презентация поэмы Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" (ФОТО)
Уверен, что в ближайшее время будут организованы рейсы и в другие аэропорты на территории Карабаха – капитан самолета