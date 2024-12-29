В Шаруре будет построено новое административное здание госкомитета

БАКУ /Trend/ - В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики будет построено новое административное здание структуры Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, новое административное здание будет построено для Регионального семейного центра.

Согласно информации, комитет уже завершил работу по подготовке проектно-сметной документации на строительство административного здания.

Государственный комитет поручил выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "HYDRO-GEO ENVİRONNEMENT GROUP" и заключил с ним контракт стоимостью 53 100 манатов.

Отметим, что ООО, которое будет выполнять строительные работы, было зарегистрировано в 2018 году. Законным представителем компании является Сейфуллаев Салех Алияр оглу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!