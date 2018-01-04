Болгария ожидает увеличения потока туристов из Азербайджана – консул

4 января 2018 18:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Молдова, как председатель ГУАМ, намерена поставить вопрос урегулирования карабахского конфликта на ГА ООН
Нагорно-карабахский конфликт 18:54
Чехия будет закупать азербайджанские нефтепродукты
Энергетика 18:44
Известный блог путешествий включил в свой список один из районов Азербайджана
Общество 18:19
Узбекистан изучит опыт Азербайджана для внедрения системы электронных виз
Туризм 11:17
Азербайджан и ЕС определили дату переговоров по авиационному соглашению
Азербайджан 3 января 18:05
Иран и Азербайджан имеют крепкие отношения - первый вице-президент
Политика 3 января 14:57
Азербайджан в 2018 г. удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе
Энергетика 3 января 13:49
Росавиация отозвала допуск на выполнение двух рейсов в Азербайджан
Туризм 3 января 12:00
Статус проектов "Южного газового коридора" на декабрь 2017 года
Энергетика 3 января 11:40
В Азербайджане растет число женщин-предпринимателей
Экономика 2 января 17:50
В Азербайджане сократилась смертность от талассемии и гемофилии
Общество 2 января 15:44
Азербайджан может перенять опыт Чехии по сохранению водных ресурсов
Бизнес 2 января 15:09
Логистика – одно из приоритетных направлений для сотрудничества между Азербайджаном и Чехией
Бизнес 2 января 14:23
Азербайджан входит в число стран с низким уровнем заражения ВИЧ
Общество 2 января 13:11
Статус морских нефтегазовых контрактов в Азербайджане на декабрь 2017 года
Энергетика 2 января 09:44
В 2017 году сотрудничество между ЕС и Азербайджаном развивалось успешно - посол
Политика 1 января 22:14
Транзит энергоресурсов - приоритетная сфера сотрудничества Казахстана и Азербайджана – посол (Эксклюзив)
Энергетика 1 января 21:00
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день Нового года
Общество 31 декабря 2017 15:50