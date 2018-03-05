В Азербайджане продолжаются работы по созданию туристических и рекреационных зон

5 марта 2018 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры и туризма Азербайджана проводит меры по устойчивому развитию инфраструктуры туристических услуг и видов туризма в пределах существующих административно-территориальных единиц Азербайджана, рациональному использованию туристических ресурсов, обеспечению туристического сезона в течение круглого года, продлению туристического сезона в регионах, организации эффективного управления на местном уровне, говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В связи с этим на основании предложения министерства, согласованного с министерствами экологии и природных ресурсов, юстиции и Госкомитетом по имущественным вопросам, Кабмин принял решение «О создании Хызы-Хачмазской, Губинской, Гусарской туристических и рекреационных зон» от 1 августа 2016 года.

Согласно этому решению на административных территориях Хызынского района в 7 969,22 гектара, Сиязаньского района в 14 365,44 гектара, Шабранского района в 25 833,78 гектара, Хачмазского района в 33 832,40 гектара была создана Хызы-Хачмазская, а на административной территории Губинского района в 3 729,43 гектара - Губинская туристические и рекреационные зоны, а на административной территории Гусарского района в 14 546,55 гектара - Гусарская туристическая и рекреационная зона.

Министерством культуры и туризма был подготовлен «План деятельности Хызы-Хачмазской, Губинской, Гусарской туристических и рекреационных зон на 2017-2018 годы», который был утвержден распоряжением Кабмином от 4 мая 2017 года.

Согласно этому плану в 2017 году были созданы советы управления Губинской и Хызы-Хачмазской туристических и рекреационных зон (в 2016 году – Гусарской). В эти советы вошли представители местной исполнительной власти и представители соответствующих госструктур на местах, а также частного сектора.

С целью улучшения бизнес-среды, поддержки создания новых предприятий, повышения промышленного производства по соответствующему указу Президента Азербайджана был создан механизм поощрения инвестиций.

Документ о поощрении инвестиций – основной документ, позволяющий получать льготы, предусмотренные Налоговым кодексом и законом «О таможенном тарифе».

Документ о поощрении инвестиций освобождает на семь лет на 50 процентов от налога на прибыль и подоходного налога, налога на имущество и земельного налога, таможенных пошлин на ввоз соответствующего оборудования и НДС. Это дает дополнительный стимул предпринимателям для создания туристической инфраструктуры.

Были подписаны договоры с компаниями, победившими в конкурсе, проведенном в связи с подготовкой генпланов развития Губинской, Гусарской и Хызы-Хачмазской туристических и рекреационных зон согласно объему бюджетных средств, выделенных министерству культуры и туризма на 2017 год.

По согласованию с соответствующими структурами готовятся генпланы развития туристических и рекреационных зон, а также компаниями-исполнителями, занимающимися подготовкой генпланов, были презентованы территории, выбранные для создания кластеров, и в рамках проекта проведены маркетинговые исследования. В генпланах развития будут отражены вопросы стратегии развития зон, создания инфраструктуры, привлечения инвестиций, создания туристических кластеров, а затем составлены годовые планы для их реализации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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