Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев за первые два месяца превысил полмиллиона

12 марта 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 545 тысяч пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 16 процентов, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в понедельник.

За январь-февраль текущего года на долю национального авиаперевозчика "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) пришлось 222 тысячи пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 63 тысячи пассажиров.

На международных рейсах было обслужено 470 тысяч пассажиров (86,2 процента от пассажиропотока).

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 27 авиакомпаний по 47 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений за указанный период – Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-феврале совершили полеты 368 тысяч пассажиров.

С марта текущего года регулярные прямые рейсы из Абу-Даби в Баку стала выполнять одна из лидирующих авиакомпаний ОАЭ – Etihad Airways.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория "4 Звезды" от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте 2017 года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

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