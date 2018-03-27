Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз признан лучшим на постсоветском пространстве

27 марта 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев второй год подряд удостоен престижных наград Skytrax World Airport Awards, являющейся самой авторитетной оценкой для индустрии аэропортов. Торжественная церемония вручения премии Skytrax состоялась в Стокгольме (Швеция), сообщает пресс-служба аэропорта во вторник.

Главная воздушная гавань Азербайджана вновь возглавила список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ. Бакинский аэропорт сохраняет лидерство в этой номинации уже второй год подряд.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев занял третье место в списке мировых аэропортов, ежегодно обслуживающих до пяти миллионов пассажиров. Список возглавил Лондон-Сити.

Еще одну престижную номинацию получил новый аэровокзальный комплекс (Терминал 1) Международного аэропорта Гейдар Алиев - он вошел в десятку лучших терминалов в мире. Лидером этого рейтинга стал Лондонский Хитроу (Терминал-2).

Мировая инспекция аэропортов, проводимая Skytrax и оценивающая обслуживание пассажиров и условия среди 550 аэропортов, считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов. Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательств со стороны аэропорта и, следовательно, дает объективную оценку превосходства и качества аэропорта. Во время инспекции Skytrax также провела опрос среди 13,73 миллионов пассажиров из 100 стран.

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