Туристический потенциал Таджикистана: древние цивилизации, богатые водные ресурсы, горы

БАКУ /Trend/ - Таджикистан - это живописное сочетание горных хребтов и альпийских лугов Памира, где соседствуют истоки могучих рек и необыкновенная манящая красота озер!

Таджикистан - это древние города, артефакты исчезнувших цивилизаций: Пенджикент, Худжанд, Истаравшан. Архитектурная композиция дворцов и храмов Пенджикента уникальна и не имеет аналогов ни в Средней Азии, ни в какой другой стране Востока.

Таджикистан - уникальная страна в смысле климатических зон. Приехав сюда, Вы побываете и в пустынях, похожих на Сахару, и на альпийских лугах, вплоть до высокогорных ледников, не уступающих Гималайским.

До недавнего прошлого Таджикистан пользовался огромной популярностью у туристов, альпинистов, дельта планеристов и других спортсменов - любителей экстрима. Эта любовь к неописуемой красоты местам Таджикистана обусловлена еще и тем, что путешествовать по Республике можно круглый год. По количеству ясных дней в году (около 250) Республика занимала одно из первых мест в бывшем СССР.

Благодаря физико-географическим особенностям страна имеет большие потенциальные возможности для развития туризма и приема тур-групп самого разного направления и интересов.

Настоящей жемчужиной Таджикистана является Памир - "Крыша мира", место интересов и паломничества ученых, путешественников и спортсменов. Взглянуть на Памир, вдохнуть его воздух, насладиться и оставить в памяти необозримые вершины и горные долины, увидеть жизнь горных селений, с их своеобразным укладом жизни, обычаями и традициями сложенными веками, увидеть памирских девушек, стройных как серны, с голубыми глазами и светлыми волосами – наследие походов Александра Македонского, насладиться буйством красок закатов и рассветов – мечта, которая обязательно сбудется, стоит только захотеть.

Удивительное путешествие в легенду – так можно назвать тур по Гиссарскому хребту. Мало кто не слышал о прекрасном озере Искандеркуль. Если перевести имя Искандер, мы получим искомое - Александр. Искандер Зулкарнайн – Александр двурогий – так население Согда и Бактрии называло Александра Македонского. С его именем связаны десятки мест и названий городов и в Таджикистане и в Узбекистане. Вот и Искандеркуль – озеро Александра – не избежало подобной участи, носит имя царя - царей. После перехода через перевал Ангишт, с его головокружительной высотой и геометричностью стен, взору открывается безмятежное, мягкое и философское спокойствие сказочного озера Искандеркуль. Его воды наводят на мысли о вечном и бесконечном, о категориях, которые в каждодневной суете городской жизни практически не вспоминаются. Из туристической базы, расположенной на Искандеркуле, открывается прекрасная возможность совершать экскурсии по Фанским горам, которые славятся своими необыкновенными озерами и завораживающей монументальностью и нереальной, ошеломляющей красоты вершинами.

Туристов ожидает встреча с другим прекрасным озером - Париен, которое расположено на высоте 2600 метров в горном массиве Ходжа Лакон.

Благоухающие, пахнущие разнотравьем альпийские луга, непроходимые чащи лесов, кристально чистая вода озера и беспрерывно журчащих горных рек, чистейший высокогорный воздух надолго зарядит энергией и бодростью. Вокруг озера Париен и еще одного - Темурдара (попробуйте догадаться, от чьего имени произошло название этого, третьего озера), ходит много слухов и легенд. А четверть века назад у этих озер работала экспедиция с целью обнаружить следы снежного человека, которого, как говорят, не раз видели жители местных кишлаков. Красота озер складывается из поразительной прозрачности и необыкновенно- синего цвета воды и фантастического ландшафта, окружающего их.

В этих местах, тесно связанных с именем Македонского, немало и других исторических и архитектурных памятников.

В Хатлонской области можно провести несколько дней, но почувствовать, что будто на машине времени пронесся через века и пережил немало давно минувших событий. Посещение святынь видных ученых доисламской эпохи - эпохи зороастризма и исламского мира, сподвижников и потомков пророка Мухаммеда, которые располагаются на территории Хатлонской области, наверняка заинтересуют любителей старины и древних легенд и мифов. Города Куляб, Дангара, Балджуан, Муминабад, Шуроабад поразят памятниками, сохраненными для потомков. Мавзолей Мир Саида Али Хамадони (XIV век), Шакики Балхи (IX век), Шох Неъматуллои Вали (XIV век), Султона Увайcи Карани (VII век) станут откровением для многих. Тем более что многое о них расскажут ученые богословы, люди знающие толк в этих вопросах.

А расположенная на границе Киргизии и Таджикистана на высоте 2800 метров туристическая база Алтын Мазар - Золотая Святыня, откроет потрясающе интересные места. На севере простирается знаменитая Памиро-Алайская долина, на юге от нее - самые высокие горные вершины «крыши мира» - пик Сомони (7495 м), пик Корженевской (7105 м) и ледник Федченко. На востоке от Алтын Мазара располагается пик Ленина (7134 м), а дальше, на юге, расположены живописные места Джиргиталя.

Отсюда можно совершить интереснейшие маршруты и увидеть необыкновенную по красоте Алайскую долину и долину реки Муксу, можно совершить поход на ледник Федченко и восхождения на пики Сомони и Корженевской, что, безусловно, требует специальной подготовки. Можно побывать в знаменитой долине петроглифов и увидеть стоянку первобытного человека. Если сильно повезет, то здесь же можно повстречать снежного барса, медведя, козерогов, увидеть редких птиц: орлов и уларов. Путь к Алтын Мазару начинается в Душанбе. От столицы до туристической базы 450 километров по живописным местам республики Таджикистан.

Передохнув в Джиргитале, в котором есть сероводородные термальные источники Тандыкул, туристы держат путь в Дараут - Курган, находящемся на берегу реки Кок - су, после которой путь уже идет к Алтын Мазару. До Алтын Мазара можно также доехать автомобилем со стороны Киргизии из Оша (380 км), долететь на вертолете из Душанбе за 1 час 40 минут и из Оша за 1 час 20 минут. Жить здесь придется в палаточном лагере и юртах. Романтика!

Таджикский национальный парк появился в 1996 году. Это удивительный уголок мира, где суровые горы и сказочные долины, бурлящие горные реки и тихие озера с кристально чистой водой, альпийские луга и горные леса – образуют абсолютную гармонию, которая возможна только в природе. Национальный парк богат разнообразием животного мира. Есть несколько видов, которые сохранились только здесь.

В Национальном парке найдутся уголки, в которых дикие животные еще не пуганы человеком, и не испорчена первозданная красота дикой природы. Хозяин гор - снежный барс, медведи, архары, козероги, сурки и другие редкие животные и хищные птицы чувствуют себя здесь в безопасности. Растительный мир богат и неповторим. Среди заоблачных горных вершин, ледников и несущихся из них рек, среди альпийских лугов и горных лесов с многочисленными родниками, время останавливает свой ход и дает возможность побыть с ним наедине и скинуть на время груз мирской суеты и остаться наедине с природой.

Путешествие по предгорьям Хазратишоха, в которых расположены уникальные природные памятники - водопад Мулокони, лечебная сернистая вода Обигугирд, лесные массивы Балджуана и Ховалинга. В этих местах обитают: большое количество кабанов, медведей, гиен, дикобразов, волков, лисиц и других животных. Встречается снежный барс. Растительный мир этого уголка, нетронутого временем и охраняемого людьми, богат и своеобразен. Многие растения являются эндемиками.

Архар - баран Марко-Поло, чемпион мира среди баранов, самый желанный трофей для охотников. В Мургабском районе на Памире разрешена охота на него. Но только в определенный период, на территории охотничьего хозяйства в Аличурской долине - Северный и Южный Аличурские хребты, и, конечно, если есть лицензия от министерства охраны природы Республики Таджикистан.

Охотничьи лагеря располагаются на высоте 4000 - 4200 метров, а охота проводится на высоте до 4500 метров, поэтому необходима хорошая физическая форма. Погода в сезон охоты, обычно солнечная, но большие перепады ночных и дневных температур, а морозы ночью могут достигать 45 градусов по Цельсию. Во время охоты все зависит от мастерства и выдержки охотника, и если не дрогнет его рука, если ему хватит самообладания, то раздается выстрел. И вот он - желанный и дорогой трофей у его ног.

Основные показатели сферы туризма

Расположение: Центральная Азия

Территория: 142,6 кв.км, горы занимают 93 процента

Граничит: Афганистан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан

Климат: сухой континентальный, более 300 солнечных дней в году

Водные ресурсы: около 1000 рек, 2000 озер, 8000 ледников

Культурно-историческое наследие: часть Великого Шелкового пути, более древнее городище «Саразм» и Национальный парк занесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Виды туристической деятельности: альпинизм, горно-спортивный, горнолыжный, интерохота, этнографический, лечебный

Получение визы: гражданам 80 стран туристическая виза выдается по прибытию в Международных аэропортах города Душанбе и Худжанда

Международные авиакомпании: Turkish Airlines, Fly Dubai, China South Airlines, Kam Air, Osmon Air, Utair, Ural Airlines, Sibir Airlines

Международные гостиничные операторы: Hyatt Regency, Sheraton Hotels, Serena Hotels

Территория Таджикистана с древнейших времен находилась на важных исторических путях Великого Шелкового пути, соединяющего Восток и Запад. Страна в международной торговле и культурном обмене, связывая издревле владения Бактрии - Тахаристана (Чаганиан, Шумон, Ахорун, Кубодиён, Вахш, Хутал, Рашт, Кумед, Дарвоз, Вандж, Рушан и Вахан), Согда, Истаравшана (Уструшаны) и Ферганы с Индией, Афганистаном и Китаем. Великий Шелковый путь стал не только обменом товарами между Востоком и Западом, но и идеями, культурами и людьми.

Современный Таджикистан - это горная страна с абсолютными высотами от 300 до 7495 метров над уровнем моря. 93 процента территории страны составляют горные хребты, относящиеся к Памирской, Гиссаро-Алайской и Тянь-Шаньской горным системам. Указанные хребты разделены богатыми и плодородными землями Ферганской, Зерафшанской, Вахшской и Гиссарской долинами. Сложность рельефа и большая амплитуда высот горных систем обуславливает исключительное разнообразие растительного и животного мира.

Таджикистан - край высочайших вершин, мощных ледников, стремительных бурных рек, неповторимых по своей красоте озёр, уникальной растительности и редких животных. Именно горный, поэтажный ландшафт определяет своеобразие и неповторимость природы Таджикистана, богатство её форм, вызванных к жизни разнообразием климатических зон. В республике за полтора часа полёта из знойной жары Вахшской долины можно попасть в арктический холод вечных снегов Памира. На базе 13 существующих государственных природных заказников и заповедников «Зоркул», «Ромит», «Мозкул», «Дашти Джум», историко-природный парк «Ширкет», а также Таджикского национального парка сохранены в первозданном виде уникальная экология, ландшафты и природные памятники.

Приоритетными видами международного туризма в стране рассматриваются:

альпинизм, горно-спортивный и экологический туризм; рафтинг, парапланеризм, горнолыжный спорт; интерохота; историко-культурный и этнографический туризм; санаторно-курортное лечение и отдых.

Таджикистан является наиболее богатой страной по запасам пресных водных ресурсов. Практически половина водных ресурсов стран Центральноазиатского региона формируется в высокогорных реках, озерах и ледниках страны. Республика Таджикистан по запасам гидроэнергоресурсов занимает восьмое место в мире. Особенно Горно-Бадахшанская автономная область республики очень богата озерами, имеющими самое различное происхождение. Наиболее крупными из них являются Каракул, Зоркул, Рангкул, Шоркул, Булункул, а также озеро Сарез, которое образовалось в результате землетрясения в 1911 году. В целом, в Памирском регионе в интервале высот от 3200 до 5000 метров, сосредоточены 1450 озер и 220 рек, или же 83 процента общей площади зеркала озер по Таджикистану. Самым большим озером Памира является соленое уникальное озеро Каракул, расположенное на высоте 3914 метров над уровнем моря. Его наибольшая глубина 236 метров. Считается, что оно образовалось в ледниковый период и дно озера, а также некоторые его берега на многие километры покрыты вечной мерзлотой.

На территории Таджикистана функционируют около 200 источников минеральных и термальных вод, на базе которых развивается санаторно-курортное направление туризма. Наиболее известные из них курорт «Ходжа Оби Гарм», курорт «Бахористон», санатории «Шаамбары», «Оби гарм», «Зумрад», «Хаватаг», «Явроз», «Калтуч», «Гарм-Чашма». На горячих углекислых источниках санаториев «Гармчашма», «Башор» и «Шахдара» образуются травертины-известковые отложения натечной формы. Особенно красивы они на источнике Гармчашма, расположенном в 35 км от г. Хорога.

Рукотворным уникальным памятником природы на Памире является Памирский ботанический сад, расположенный на высоте 2320 метров над уровнем моря вблизи г. Хорога. Этот сад на фоне бесплодных склонов является настоящим зеленым чудом, в котором собрано свыше 20 тысяч растений со всех континентов. Среди них такие редкие и диковинные экземпляры растений, как амурский бархат, пробковое дерево, черная австрийская сосна и уникальная коллекция роз с чистейшими тонами и несравненным ароматом.

Особенно популярны среди туристов и альпинистов Фанские горы, которые расположены между Зерафшанским и Гиссарскими хребтами от Кштутдарьи до Фандарьи. Сегодня Фанские горы, наиболее доступные из высоких гор страны для туристов. В каменной чаще этих гор разместилось зеркало голубовато-зеленой воды - озера Искандеркуль, самого большого озера Фанских гор, расположенного в северном Таджикистане. Широко раскинулось оно на высоте 2200 метров. Здесь туристы могут наблюдать мерцание звезд и тумана, поднимающегося с поверхности озера. На берегу озера в 160 км от Душанбе расположена турбаза «Искандеркуль». Путь этот туристы совершают на автомашинах по удивительным ущельям Фандарьи, Ягноба и Искандердарьи. Горы вокруг кажутся многоцветными, так как в них преобладают синеватые, красные и сиреневые тона. Ущелье Искандардарьи иногда называют ущельями цветных скал, а силы ветров превратили их в причудливые крепостные стены и замки.

Много интересного ожидает любителей путешествий и на юге Таджикистана. Один из древнейших городов Центральной Азии город Куляб в 2006 году отметил свой 2700-летний юбилей, который стал знаменательным событием для страны. В лессовых толщах вблизи Бальджуванского района таджикские археологи раскопали каменные орудия, древнейшие из найденных в Центральной Азии, возраст которых составляет 850 тысяч лет. Уникальным памятником истории и архитектуры является мавзолей выдающегося мыслителя и религиозного деятеля ХIV века Мир Саида Али Хамадони в городе Кулябе, куда совершают религиозное паломничество многие последователи, почитающие его суфистское учение. Кроме того, в данном регионе находятся мавзолеи Шакики Балхи (IX век), Шох Нейматуллои Вали (XIV век), Султона Увайcи Карани (VII век), которые станут откровением для многих.

Сегодня в Таджикистане сформирован конкурентоспособный туристский комплекс и действуют более 75 туристских предприятий. В целях развития международного туризма в республике, правительством страны принято решение об упрощении визового режима, в настоящее время документы для въезда в страну оформляются в течение трех дней. Принятые правительством Республики Таджикистан решения об объявлении Варзобского, Бальджуванского и Ромитского регионов республики зонами санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, способствуют постепенному возрождению туристской отрасли. В республике в настоящее время восстановлено более 65 процентов объектов санаторно-курортной и туристской направленности, построено около 35 частных туристических зон отдыха.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.