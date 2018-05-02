Стала известна дата открытия автобусного сообщения между Узбекистаном и Таджикистаном

2 мая 2018 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие автобусного сообщения между Таджикистаном и Узбекистаном состоится 15 мая, сообщает в среду Таджикское телеграфное агентство.

Директор предприятия «Asia Express» Султон Камолов подчеркнул, что таджикская сторона полностью готова к открытию автобусного сообщения, однако ждет окончательного решения Узбекистана о стоимости проезда.

По словам Камолова, на первой стадии будут открыты маршруты Худжанд-Ташкент и Пенджикент-Самарканд.

Ранее стороны согласовали автобусные маршруты Душанбе-Термез, Бохтар-Денау, Пенджикент-Самарканд и Пенджикент-Бухара, Худжанд-Ташкент, и маршруты из Канибадама в узбекские города Ферганской долины.

Со стороны Таджикистана за перевозку пассажиров ответственно предприятие «Asia Express», которое специально для этого приобрело несколько новых автобусов.

По данным таджикской стороны, ежедневно в Узбекистан направляются свыше 10 тысяч таджикистанцев, среди них значительную долю составляют предприниматели.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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