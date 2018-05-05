Обнародована дата открытия регулярных автобусных рейсов между Ташкентом и Бишкеком

5 мая 2018 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на Ташкентском автовокзале состоится открытие международного автобусного маршрута Ташкент - Бишкек - Ташкент, сообщила в субботу пресс-служба Узбекского агентства автомобильного транспорта.

Согласно информации, регулярные рейсы между столицами Узбекистана и Кыргызстана начнут курсировать с 7 мая.

Напомним, что договоренность об открытии маршрута была достигнута 22 января на заседании кыргызско-узбекской Совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок в Ташкенте.

Протяженность маршрута составляет 601 км, время в пути – 12 часов 40 минут. В расписаниях заложено по 30 минут времени для прохождения таможенного и пограничного контроля на постах «Гишткуприк» (Узбекистан), «Жибек Жолы» (Казахстан), «Супатай Батыр» (Казахстан) и «Чалдовар» (Кыргызстан).

Из столицы Кыргызстана автобусы будут отправляться с Бишкекского восточного автовокзала.

Стоимость проезда составляет 120 тысяч сумов (около 15 долларов) из Ташкента и 1 000 сомов (около 14,5 доллара) из Бишкека.

От Узбекистана перевозчиком определена компания «Mironshox Grand Trans» (автобусы Foton, Китай), Кыргызстана – «Транс Союз-Азия» (автобусы Yutong, Китай).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @FDolukhanov

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