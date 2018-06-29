В Азербайджане пройдут мониторинги центров отдыха

29 июня 2018 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместно с Агентством по туризму в центрах отдыха будут проведены мониторинги.

Об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

"Число туристов, посещающих Азербайджан, растет. В связи с этим в туристических зонах страны будут осуществлены меры государственного надзора в сфере продовольственной безопасности. Со следующего месяца совместно с сотрудниками Агентства по туризму на объектах общепита в центрах отдыха будут проведены мониторинги и осуществлены меры по аудиту», - сказал Тахмазли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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