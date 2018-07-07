"Узбекские авиалинии" доставят английских болельщиков на матч ЧМ-2018

Национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» 7 июля чартерным рейсом перевезет из Лондона в Самару и обратно 240 болельщиков сборной Англии по футболу. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе авиперевозчика.

В этот день сборная Англии в четвертфинале чемпионата мира встретится с командой Швеции. Рейс будет выполнен из лондонского аэропорта Станстед на самолете Boeing 767.

6 июля «Узбекские авиалинии» выполнили чартерный рейс на Boeing 767 по маршруту Сочи-Казань для перевозки болельщиков из разных стран на игру между сборными Франции и Уругвая.

30 июня национальный авиаперевозчик по заказу администрации сборной Мексики доставил 230 болельщиков из этой страны на Boeing 787 Dreamliner из Москвы в Мехико, а 25 июня - 185 болельщиков Польши из Варшавы в Казань на самолете Boeing 757.

Федерация футбола Колумбии зафрахтовала самолеты «Узбекские авиалинии» для перевозок своей сборной и сопровождающего персонала на период чемпионата мира-2018.

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