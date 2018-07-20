Граждане Китая и США чаще всех обращались за электронной визой в Узбекистан

20 июля 2018 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С момента запуска в Узбекистане системы оформления и выдачи электронных въездных виз 15 июля на портал услуги поступило 534 заявки от граждан 35 стран, передаёт "UzDaily.uz".

Больше всего заявок поступило от граждан Китая – 100, США – 82, Великобритании – 54, Польши – 43 и Индии – 39.

При этом правительство Узбекистана выдало 265 виз, а 269 заявок находятся в рассмотрении.

Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она является действительной в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты, при прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане будет создано агентство по развитию атомной энергетики
Энергетика 11:31
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,8
Китай 11:30
В Израиле приняли закон о медицинском туризме
Израиль 11:28
Помпео отметил прогресс по ряду вопросов в ходе переговоров в Хельсинки
США 11:25
Нефть дорожает на новостях из Саудовской Аравии
Энергетика 11:23
В Узбекистане стало возможно отменять платёжные операции на POS-терминалах
Бизнес 10:20
Лента новостей
TPAO получила лицензию на разведку нефти и газа
Энергетика 11:33
BP принимает на работу выпускников Бакинской Высшей школы нефти
Общество 11:33
В Узбекистане будет создано агентство по развитию атомной энергетики
Энергетика 11:31
Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня
Бизнес 11:31
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,8
Китай 11:30
В Израиле приняли закон о медицинском туризме
Израиль 11:28
Помпео отметил прогресс по ряду вопросов в ходе переговоров в Хельсинки
США 11:25
Нефть дорожает на новостях из Саудовской Аравии
Энергетика 11:23
Турция заинтересована в развитии туризма в северных провинциях – министерство
Туризм 11:21