Граждане Китая и США чаще всех обращались за электронной визой в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - С момента запуска в Узбекистане системы оформления и выдачи электронных въездных виз 15 июля на портал услуги поступило 534 заявки от граждан 35 стран, передаёт "UzDaily.uz".

Больше всего заявок поступило от граждан Китая – 100, США – 82, Великобритании – 54, Польши – 43 и Индии – 39.

При этом правительство Узбекистана выдало 265 виз, а 269 заявок находятся в рассмотрении.

Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она является действительной в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты, при прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.

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