Более 500 граждан Китая получили электронные визы в Узбекистан

2 августа 2018 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С момента запуска в Узбекистане системы оформления и выдачи электронных въездных виз 15 июля на портал услуги поступили 2 784 заявки от граждан 41 страны, сообщают в четверг узбекистанские СМИ.

Больше всего заявок поступило от граждан Китая – 533, США – 361 и Великобритании – 335.

При этом правительство Узбекистана выдало 2 297 виз, а 487 заявок находятся на рассмотрении.

Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она действительна в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты. При прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан упростил получение вида на жительство
Узбекистан 10:17
Россия и Китай до конца года проведут ряд переговоров
Россия 10:11
Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана в Сингапуре
Россия 09:32
Узбекистан будет делать упор на экотуризм
Туризм 09:18
Объём валютных интервенций Центрального банка Узбекистана сократился вдвое
Бизнес 08:35
В крупном ДТП на юге Китая погибли девять человек
Китай 07:23
Лента новостей
Банковские металлы в Азербайджане дешевеют
Бизнес 10:23
Беларусь и Германия обсудили развитие сотрудничества в парламентском и экономическом измерении
Беларусь 10:20
В Туркестанской области Казахстана строится завод по производству искусственного волокна
Бизнес 10:19
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 августа
Бизнес 10:17
Узбекистан упростил получение вида на жительство
Узбекистан 10:17
Россия и Китай до конца года проведут ряд переговоров
Россия 10:11
В Баку почтили память видных кинематографистов (ФОТО)
Культура 10:08
Как зарождался кинематограф Азербайджана - 120 лет назад (ФОТО)
Культура 09:49
Правительство РФ одобрило проект соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта на Каспии
Россия 09:49