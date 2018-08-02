Более 500 граждан Китая получили электронные визы в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - С момента запуска в Узбекистане системы оформления и выдачи электронных въездных виз 15 июля на портал услуги поступили 2 784 заявки от граждан 41 страны, сообщают в четверг узбекистанские СМИ.

Больше всего заявок поступило от граждан Китая – 533, США – 361 и Великобритании – 335.

При этом правительство Узбекистана выдало 2 297 виз, а 487 заявок находятся на рассмотрении.

Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она действительна в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты. При прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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