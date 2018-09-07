В июле сократилось число туристов из Беларуси, посетивших Турцию – министерство

7 сентября 2018 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле 2018 года Турцию посетили 44 606 туристов из Беларуси, что на 10,17 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Об этом сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отметили в министерстве, доля граждан Беларуси в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в июле 2018 года, составила 0,79 процента.

Для сравнения, в июле 2017 года этот показатель составил 0,98 процентов.

В министерстве также отметили, что в течение семи месяцев 2018 года Турцию в целом посетили 142 067 туристов из Беларуси, что на 8,04 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Доля граждан Беларуси в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в течение семи месяцев 2018 года, составила 0,66 процента" - сказали в министерстве.

Отметим, что в июле 2018 года Турцию в целом посетили 5 671 801 туристов, что на 11,74 процента превышает показатель аналогичного месяца 2017 года.

В июле 2018 года Турцию посетили 761 278 туристов из Германии, 354 851 - из Великобритании, 218 685 - из Нидерландов и 199 684 туристов - из Украины. Остальные 4 142 303 туристов, посетивших Турцию в июле 2018 года, приходятся на долю граждан других государств.

За указанный период турецкую провинцию Анталья посетили 2 103 421 туристов, что составляет 37,09 процента от их общего числа.

В июле 2018 года Стамбул посетили 1 502 397 туристов, что составляет 26,49 процента от их общего числа.

По итогам января-июля 2018 года число туристов, посетивших Турцию, составило 21 639 802, что на 24,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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