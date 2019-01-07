Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для иностранных туристов. Он будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, это не потребует от путешественников никаких дополнительных действий вроде оплаты в специальной кассе на таможне. Исключение составят пассажиры частных самолетов, которым придется платить перед вылетом. Налог не распространяется на детей до двух лет, транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов, на людей, подпавших под депортацию, а также на тех, кто оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств, к примеру экстренной посадки.

Власти Японии планируют потратить поступающие в казну средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить порядка 50 млрд иен (около $460 млн) ежегодно.

В этом году благодаря доходам от туристического сбора в аэропортах крупных городов Японии, включая Токио, будут установлены системы распознавания лиц. Кроме того, дополнительные средства планируется направить на ускорение миграционных процедур и установку оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Аналогичный налог уже действует в ряде стран, среди которых Австралия и Южная Корея. В Японии на фоне роста туризма некоторые города также стали вводить дополнительные сборы. Так, осенью 2018 года администрация Киото начала взимать туристический сбор с приезжих, останавливающихся в гостиницах. Он составляет от $2 до $13 в зависимости от стоимости номера.

После разрушительного землетрясения и цунами в 2011 году поток туристов в Японию резко упал. Однако благодаря различным стимулирующим мерам власти сумели исправить ситуацию, и теперь количество иностранных путешественников, приезжающих в страну, растет из года в год. В 2017 году Японию посетили рекордное число иностранных туристов - почти 28,8 млн человек, что на 19% больше по сравнению с 2016 годом. Окончательные итоги 2018 года пока не подведены, однако, по данным на ноябрь, отметка в 30 млн туристов уже преодолена.

Факторами роста туризма, как полагают в Токио, стало резкое увеличение количества недорогих авиарейсов, связывающих Японию с КНР, Южной Кореей и другими странами Азии. Сказалось также облегчение условий выдачи виз гражданам России, Китая и Вьетнама. Чаще всего в Японию приезжают жители Китая и Южной Кореи - вместе они составляют около половины туристического потока.

Между тем японские власти намерены к 2020 году увеличить туристический поток до 40 млн человек в год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.