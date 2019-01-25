Таджикистан и Россия подпишут соглашение по развитию туризма

25 января 2019 10:04 (UTC+04:00)

Таджикистан планирует подписать соглашение с Россией по развитию туризма до конца 2019 года. Об этом посол республики в Москве Имомуддин Сатторов сообщил в четверг на форуме «Туристические возможности Таджикистана», передает Trend со ссылкой на Avesta.

«Меморандум о сотрудничестве с Ростуризмом мы подписали во время официального визита президента РФ Владимира Путина в нашу страну в феврале прошлого года, а в дальнейшем планируем подписание соглашения в области туризма между Ростуризмом и нашим комитетом по туризму, – сказал он. – Подписание состоится в этом году».

Привлечение туристов из России, как подчеркнул Сатторов, является одним из ключевых направлений развития туристической отрасли Таджикистана. «Все условия для того, чтобы туристы из России приезжали в Таджикистан, есть: это история, традиции, гостеприимство, свежие овощи, фрукты и, конечно, солнце и чистая горная вода. Тем более все у нас говорят на русском языке, ведь в Таджикистане это язык межнационального общения», – добавил он.

Как указал дипломат, в республике идет активное строительство туристической инфраструктуры. «Очень много строится гостиниц, во всех крупных городах нашей страны уже построены очень большие комфортабельные пятизвездочные отели, – перечислил он. – Только в Душанбе функционируют три пятизвездочных отеля, несколько четырехзвездочных. Сейчас задача состоит именно в том, чтобы построить недорогие отели по всей территории Таджикистана, в том числе в горных районах нашей страны, есть прекрасные дороги, есть все возможности для отдыха».

За счет этого количество отдыхающих в Таджикистане удалось довести до 1 млн. человек в год. «Приток туристов за последние годы резко увеличился, речь идет о том, что уже более миллиона человек посещают Таджикистан ежегодно, – отметил глава таджикского диппредставительства. – Мы стремимся развивать не только экологический туризм, альпинизм, рафтинг и другие направления, но и туризм массовый”».

Форум «Туристические возможности Таджикистана» прошел в Москве в четверг. Представители туристических фирм, а также государственных учреждений Таджикистана провели презентацию рекреационного потенциала республики.

Участникам встречи рассказали про экскурсии в древние города Таджикистана Пенджикент, Истаравшан, о возможностях гастрономического туризма и экотуризма, в частности о путешествии к горному озеру Искандеркуль.

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