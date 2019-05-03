В первом квартале текущего года Турцию посетили свыше 370 тысяч туристов из Грузии

3 мая 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2019 года Турцию посетили 371,1 тысячи туристов из Грузии, что на 21,95 процента меньше по сравнению с первым кварталом 2018 года. Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве культуры и туризма Турции.

«Доля граждан Грузии в общем числе иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 6,82 процента», - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в марте 2019 года Турцию посетили 138,7 тысячи туристов из Грузии, что на 17,64 процента меньше по сравнению с мартом 2018 года.

«Доля граждан Грузии в общем числе иностранцев, посетивших Турцию за март 2019 года составила 6,20 процента», - сказали в министерстве.

Отметим, что в первом квартале 2019 года доходы Турции от туризма составили 4,6 миллиарда долларов, увеличившись на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. От общих доходов, полученных туристическим сектором в первом квартале, 80,3 процента приходится на долю иностранных туристов. Оставшиеся 19,7 процента обеспечили проживающие за рубежом граждане Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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