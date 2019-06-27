Туристическим компаниям в Азербайджане будет предложено страхование

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане туристическим компаниям, включенным в государственный реестр, будет предложено страхование.

Об этом передает Trend со ссылкой на руководителя аппарата Госагентства по туризму Кянана Гасымова.

По его словам, застрахованные компании будут находиться в реестре выше незастрахованных, а также будут отображены в разделе соответствующей категории.

Сотрудник агентства добавил, что страхование туристических компаний не будет обязательным:

«Застрахованные туристические компании будут более востребованы туристами. По этой причине, постепенно и другие туристические компании также заинтересуются страхованием. На данный момент наряду с формированием реестра и внедрением страхования туристических компаний, идет создание страхового фонда. Я думаю, в целом, процесс завершится к концу года. В настоящее время выясняется, насколько рынок способен обеспечивать такие услуги», - подытожил он.

.(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов).

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