В Азербайджане создан Центр по управлению заповедниками Госагентства по туризму

17 июля 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан Центр по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму, сообщает в среду Trend.

Согласно утвержденному Кабмином Уставу, Центр по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму является публичным юридическим лицом, занимающимся деятельностью в сферах изучения с научной, исторической и культурной точки зрения, пропаганды, сохранения, развития и целенаправленного использования памятников, элементов, относящихся к историческому, материальному и нематериальному культурному наследию, находящихся на территориях государственных заповедников при Государственном агентстве по туризму, а также повышением туристического потенциала заповедников.

Центр может заниматься предпринимательской деятельностью для достижения имеющих общественное значение целей, поставленных в Уставе.

Цели деятельности Центра заключаются в сохранении исторических и культурных памятников, культурного наследия в заповедниках, сохранении режима, установленного для территорий заповедников, изучение памятников с исторической и культурной стороны, обеспечение их неприкосновенности, использование заповедников в туристических целях, управление заповедников за счет своих доходов и поощрение диверсификации финансовых источников, устойчивое управление в заповедниках.

Центр участвует в осуществлении единой государственной политики в сфере заповедников, изучает работы по планированию, контролю и координации работы, касающейся сферы заповедников, а также находящихся на территориях заповедников памятников, с научной, исторической и культурной стороны. В обязанности Центра также вменены организация целенаправленного использования, обеспечения сохранности и неприкосновенности памятников на территории заповедников, организация работы по созданию и управлению туристической инфраструктурой на территориях заповедников.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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