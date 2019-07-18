В Азербайджане расширяется агроэкотуризм

18 июля 2019 11:07 (UTC+04:00)

ШЕКИ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства в рамках проекта «Из города в село» с целью пропаганды экотуризма организовало инфотур для группы журналистов, сообщает в четверг Trend.

Тур реализуется ООО «Аграрная торговая компания» при министерстве сельского хозяйства.

Завотделом по связям с общественностью компании Маис Мусаев отметил, что инфотур осуществляется в рамках проекта агроэкотуризма.

«Несмотря на то, что в Азербайджане некоторые хозяйства занимаются агротуризмом в индивидуальном порядке, это направление еще не достаточно развито в стране. Наряду с этим мы хотим развивать и экологический туризм. С августа в Азербайджане будут организовываться туры по экотуризму», - сказал Мусаев.

Заведующий отделом добавил, что в рамках инфотура запланировано посещение садовых хозяйств Шеки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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