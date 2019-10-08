В Азербайджане разрабатываются новые маршруты для тех, кто хочет заниматься альпинизмом

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана разрабатывает новые горные маршруты для желающих заниматься альпинизмом.

Об этом сказал Trend завсектором отдела политики и стратегии туризма Госагентства Эльгюн Джавадов. По словам завсектора, разрабатываемые маршруты в основном охватывают горные территории Большого Кавказа.

"Учитывая близость данной территории к Баку и наличие здесь необходимой инфраструктуры, в данный момент разрабатываются маршруты в регионе Кавказских гор", - сказал Джавадов.

Завсектором отметил, что в настоящее время Госагентство также ведет работу по созданию единой системы указательных знаков и информационных щитов для горных маршрутов.

"В этом направлении предпринимаются первые шаги. В результате создания единой системы указателей, путешествующей по горной тропе в Губе или Балакене турист обнаружит информационные таблички единого типа. Ознакомившись с этими указателями, можно будет получить необходимую информацию о протяженности маршрута, о мерах безопасности в отношении конкретного маршрута, и другие полезные сведения", - сказал Джавадов.

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