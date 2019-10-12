Иностранцев не будут привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил пребывания в Узбекистане

12 октября 2019 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане иностранцев больше не будут привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил пребывания, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Госкомтуризма Узбекистана.

Это предусмотрено законом, который накануне одобрила верхняя палата парламента.

Из Уголовного кодекса Узбекистана исключается статья 224 "Нарушение правил пребывания в Узбекистане". Данное обстоятельство объясняется снижением количества преступлений, предусмотренных данной статьей.

Следует отметить, что в Узбекистане, в отличие от других государств, была установлена уголовная ответственность за нарушение правил пребывания, в том числе предусматривалось лишение свободы сроком до трех лет. За последние три года было расследовано 76 подобных уголовных дел.

Кроме того, в законодательстве установлена административная ответственность за нарушения паспортной системы и правил пребывания. За 2016-2018 годы из 18 026 лиц, привлеченных к административной ответственности, 11 997 являются иностранными гражданами.

В законе, одобренном сенаторами, существенно снижены размеры штрафа в этой области. Произведена либерализация ответственности по вопросу выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы страны. Теперь при первом нарушении правил пребывания правонарушитель будет выдворен за пределы Узбекистана без права на въезд сроком на один год, а при повторном правонарушении – на три года.

Закон вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.

(Автор:Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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