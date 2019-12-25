В Азербайджане запустят несколько туристических инициатив

25 декабря 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бюро по туризму Азербайджана в конце 2019 начале 2020 года запускает туристические культурные инициативы, посвященные еврейскому и германскому культурному наследию на территории Азербайджана.

Об этом в интервью туристической компании «Профи Трэвeл» сказал главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмидт, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

По словам Зенгстшмидта, реализовывать эти инициативы Бюро намерено прежде всего через промышленный туризм и промышленную археологию.

Бюро по туризму Азербайджана инвестирует в создание визит-центров, в восстановление архитектурных и исторических памятников — не только из списка ЮНЕСКО, но и других важных культурных и природных заповедников, а также в сохранение природных достопримечательностей. В частности, активно строятся пешеходные маршруты в горах, таких как Янардаг и другие.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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