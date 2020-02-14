В январе граждане Азербайджана чаще всего посещали эти страны

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года зарубежные страны посетили 433,7 тысячи граждан Азербайджана, что на 21,5 процента больше, чем в январе прошлого года.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, чаще всего граждане Азербайджана посещали Иран - 38,1 процента. На втором месте по популярности Грузия. Эту страну посетили 29,9 процента граждан. Первую тройку замкнула Россия - 16,8 процента. Среди посещаемых стран далее занимают места Турция (9,7 процента), Украина (1,1 процента), ОАЭ (1,0 процента), и другие (3,4 процента). Из путешествующих 67,4 процента мужчины, 32,6 - женщины.

За отчетной период число граждан Азербайджана, посетивших Иран, выросло на 32,2 процента, Грузию - на 29,9 процента, Турцию - на 15,9 процента, а число посетивших Россию снизилось на 2,1 процента.

Посещая зарубежные страны в январе 2020 года 84,2 процента граждан Азербайджана воспользовались автомобильным и железнодорожным транспортом, 15,2 процента - воздушным, 0,6 процента - водным.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)