Госагентство Азербайджана о ситуации на мировом туристическом рынке в связи с угрозой коронавируса

БАКУ /Trend/ - В настоящее время туристический рынок в мире переживает кризис в связи с угрозой коронавируса, сказал в понедельник Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде.

«Нынешняя ситуация зависит не только от решений, принимаемых на национальных уровнях, но и от психологического состояния людей. Многие отменяют свои поездки, либо проявляют больше осторожности в этом вопросе. Во многих странах мира даже переносятся крупные мероприятия. Безусловно, все это негативно отражается на общей картине», - сказал Гулузаде.

Гулузаде отметил, что шаги, которые на данный момент предпринимает в связи с текущей ситуацией Агентство, зависят от двух факторов: «Это глобальная ситуация в мире, а также решения в связи с этим государственных структур. Бесспорно, Агентство предпринимает шаги в соответствии с шагами государственных структур. Надеемся, что в ближайшее время глобальная ситуация в мире изменится, и мировой туризм вернется в нормальное состояние».

Что касается того, как коронавирус может отразиться на числе туристов из Ирана, Гулузаде сказал, что имеются разные прогнозы, которые зависят от того, как будет развиваться в дальнейшем ситуация в этой сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)