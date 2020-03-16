В Азербайджане меняются правила выдачи электронных виз (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в закон «О туризме», связанные с туристической визой и правилах выдачи электронных виз, сообщает в понедельник Trend.

В новом проекте предусмотрено, что обращение по выдаче одноразовой или многоразовой электронной визы рассматриваемся не позднее 3-х дней, при обращении для получения ускоренного получения одноразовой электронной визы рассматривается самое позднее за 3 часа, а в случае обращения для получения одноразовой электронной визы в международных аэропортах Азербайджана – в режиме реального времени.

В случае отсутствия оснований для отказа виза выдается в порядке, установленном соответствующим исполнительным органом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)