Число приезжающих в Азербайджан уменьшилось почти на 64%

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавируса повлияла на показатели туристической индустрии, в частности, число лиц, приехавших в Азербайджан в марте, уменьшилось почти на 64 процента.

Об этом сказал глава Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в марте Азербайджан посетили 93 тысячи человек: «Это означает, что приехали на 153 тысячи меньше туристов. Следует учесть, что на определенном отрезке марта границы еще были открыты, и препятствий для въезда и выезда не было. В апреле мы ожидается показатель, который опустится до нуля».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редатор: Гюнель Зейналова)