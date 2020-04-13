Число приезжающих в Азербайджан уменьшилось почти на 64%
БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавируса повлияла на показатели туристической индустрии, в частности, число лиц, приехавших в Азербайджан в марте, уменьшилось почти на 64 процента.
Об этом сказал глава Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, в марте Азербайджан посетили 93 тысячи человек: «Это означает, что приехали на 153 тысячи меньше туристов. Следует учесть, что на определенном отрезке марта границы еще были открыты, и препятствий для въезда и выезда не было. В апреле мы ожидается показатель, который опустится до нуля».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редатор: Гюнель Зейналова)
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