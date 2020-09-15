Ассоциации турагентств Азербайджана о ценах отельного обслуживания в регионах

БАКУ / Trend/ - В отелях, находящихся в регионах страны, практически нет подорожания, только в выходные наблюдается небольшая разница в цене

Об этом во вторник сказал Trend председатель Совета экспертов Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гекдениз Гахраманов.

Он напомнил, что с восьмого сентября сняты ограничения на въезд и выезд в регионы: "Граждане могут отдыхать в регионах, отели открыты и принимают постояльцев. На прошлой неделе в выходные в отелях практически не было свободных мест".

Гахраманов сказал, что сейчас из столицы в регионы можно выезжать только на личном автотранспорте и такси: "Пока временно ограничены автобусные перевозки. Несмотря на то, что отели возобновили работу, в связи с ограничением на организацию транспорта местные туркомпании не могут организовывать групповые туры Компании, занимающиеся внутренним туризмом, отдают предпочтение именно групповым турам. Это также обходится дешевле туристам. Надеемся, что эти вопросы будут поэтапно решены".

В заключением председатель Совета экспертов Ассоциации турарагентств добавил, что в отелях республики проводятся мониторинги для проверки ситуации по соблюдению требований программы SAHMAN, разработанным Государственным агентством по туризму. Внедрение этих стандартов уменьшает риск заражения COVİD-19 в отелях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гксейнов)