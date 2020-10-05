Власти Кубы откроют Варадеро для иностранных туристов с середины октября

БАКУ /Trend/ - Прием иностранных туристов в Варадеро, являющегося одним из основных туристических направлений Кубы, будет открыт с 15 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Granma.

По ее данным, в каждом отеле будут работать бригады медицинских специалистов для предотвращения распространения коронавируса. Также оплата всех услуг будет осуществляться только банковскими картами.

Туризм является одним из основных источников пополнения государственной казны Кубы. В прошлом году эта отрасль принесла острову до $3 млрд. Также в прошлом году были запущены чартерные авиарейсы из Москвы в Варадеро. На данный момент они не осуществляются из-за пандемии.

Первые три случая заражения на Кубе были подтверждены 11 марта. Для предотвращения распространения инфекции власти республики закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. В июле в ряде курортных зон ограничения на въезд были сняты. Согласно официальным данным, число заразившихся с начала распространения коронавируса на Кубе достигло 5 809, умерли 122 человека.