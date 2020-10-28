Расширены полномочия Госагентства по туризму Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в Правило содержания, организации и управления электронно-информационной системы в сфере культуры, сообщает в среду Trend.

Согласно изменению, Государственное агентство по туризму становится ответственной структурой в отношении территорий заповедников при Госагенстве по размещению информации о мерах, осуществленных по восстановлению, сохранению, развитию и поощрению национальной культуры, реализуемых и финансируемых проектах, государственной политике, осуществляемой в сфере культуры, нормативно-правовых актах и Планах мер, принятых по этой сфере, государственных мониторингах, осуществляемых в культурной сфере, договорах по охране, заключенных с собственником или пользователем культурных ценностей, имеющих категорию охраны, археологических раскопках и научно-исследовательских работах, разрешенных к проведению на территории, их отчетности, образцах кулинарии, относящихся к национальному культурному наследию, работах по восстановлению, реконструкции и консервации, ремонтно-строительных работах, проводимых на охраняемых государством объектах культуры.

(Текст: Кямаля Сеидова)