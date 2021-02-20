Куда могут отправиться граждане Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Нынешние поездки граждан Азербайджана в Турцию чаще совершаются в лечебных и деловых целях.

Об этом сказал Trend председатель экспертного совета Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гекдениз Гахраманов.

По его словам, в связи с закрытием границ из-за пандемии с марта по июль 2020 года поездки по какому-либо направлению были невозможны.

"Открылись первые рейсы в братскую Турцию. Хотя это специальные рейсы, они, как всегда, остаются самым популярным направлением для наших граждан", - сказал Гахраманов.

Председатель экспертного совета Ассоциации отметил, что в настоящее время из Баку есть прямые рейсы в Стамбул, Анкару и Измир. Из этих городов можно отправиться в любой город Турции.

Он сказал, что надеется на открытие летом прямых рейсов в Анталию и Бодрум.

"С этого месяца граждане Азербайджана могут посетить Россию. Для этого достаточно, чтобы тест на COVID-19 был отрицательным, дополнительных разрешений получать не нужно. Уже почти год, как наши граждане могли выезжать в Россию только по специальным разрешениям или близким родственным связям. С этого месяца данные запреты сняты", - добавил Гахраманов.

Он отметил, что в настоящее время также осуществляются рейсы в Минск.

По его словам, граждане, получившие отрицательный тест на COVID-19, имеют возможность поехать в Минск.

"Однако хочу отметить, что из-за пандемии COVID-19 рейсы по многим направлениям все еще закрыты, и такая ситуация будет сохраняться еще некоторое время. Это создает трудности для полноценного запуска туристической отрасли", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)