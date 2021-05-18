Началась работа по подготовке турмаршрутов на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началась работа по подготовке туристических маршрутов на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал завсектором регионального развития Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, сейчас проводится оценка, связанная с инфраструктурными работами.

Говоря о представлении города Шуша на туристической выставке в Дубае накануне как одной из туристических дестинаций Азербайджана, Джавадов отметил, что планов, связанных с Шушой, очень много: "Шуша станет туристической дестинацией, находясь в центре внимания как внутренних, так и зарубежных туристов".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)