БАКУ/Trend/ - Для развития евроазиатских транспортных коридоров Казахстаном инвестировано около 30 миллиардов долларов США.

Об этом сказал заместитель председателя Комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Даурен Сабитов, сообщает в пятницу Trend.

"Кахастаном построено более 2000 километров железных дорог, реконструировано порядка 20 тысяч автомобильных дорог", - заявил Даурен Сабитов.

Он также отметил, что в Казахстане, в рамках коридора TRACECA, осуществляется деятельность по развитию транскаспийского маршрута путем организации курсирования контейнерных поездов, а также контейнерного фидерного сервиса Актау-Баку-Ухта.

Отметим, что в Баку шестого декабря проходит международная конференция, посвященная 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и XIV заседание Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСЕСА.

В мероприятиях принимают участие официальные представители стран-членов TRAСEСA и стран-наблюдателей, представители международных организаций.

Отметим, что TRACECA - программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. В организационном плане TRACECA представляет собой межправительственную комиссию.

Программа TRACECA была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации при участии Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Затем к программе присоединились Молдова, Монголия и Украина, в 2000 году — Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году - Иран.

(Автор Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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