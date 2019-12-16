Паром "Азербайджан" будет введен в эксплуатацию в мае следующего года

16 декабря 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В мае следующего года будет введен в эксплуатацию корабль - паром типа RoPax "Азербайджан".

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО ”Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) Мехман Мехтиев.

По его словам, с помощью данного судна - парома можно будет перевозить вагоны, грузы, а также до 100 пассажиров.

"Завершен очередной этап строительства нового судна - парома "Азербайджан" типа RoPax. Длина уникального судна составляет 154,5 метра, ширина - 17,7 метра, скорость - 14 узлов. Паром способен перевозить 56 вагонов, 50 грузовиков и 100 пассажиров. Концепция судна такого типа, экипаж которого состоит из 30 человек, разработана совместно с Одесским Морским Инженерным Бюро и опытными специалистами ASCO", - отметил Мехтиев.

По его словам, оставшиеся строительные и монтажные работы будут продолжены в боковом корпусе судостроительного завода. С этой целью корабль был погружен в воду.

Судно ”Азербайджан", наряду с еще одним строящимся судном, внесет важный вклад в перевозку транзитных грузов, проходящих через Каспий по Восточно-Западному транспортному коридору.

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