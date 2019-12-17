АЖД: Для соединения БТК с Нахчываном через Турцию должна пройти ж/д ветка протяженностью 280 км

17 декабря 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для соединения железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с Нахчываном на территории Турции должна быть проложена железнодорожная ветка протяженностью 280 км, на что потребуется около двух миллиардов долларов инвестиций.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

Председатель ЗАО сказал, что до настоящего времени по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевезено 300 тысяч тонн грузов.

По его словам, сейчас продолжаются работы для интенсификации перевозок: «В настоящее время это направление активно используется российскими компаниями. Также идет работа с казахстанской стороной по дополнительным грузоперевозкам».

Что касается пассажироперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, то Гурбанов отметил, что испытательный прогон пассажирского поезда проведен, и после подписания соответствующих документов будет дан старт пассажироперевозкам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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