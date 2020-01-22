С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)

22 января 2020 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - К перевозке пассажиров по регулярной маршрутной линии № 199 будут привлечены 12-метровые автобусы марки «Isuzu Citiport», сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В сообщении говорится, что по требованию агентства, компания «Xaliq Faiqoğlu» заменила 20 автобусов, эксплуатируемых по данной маршрутной линии, на 12-метровые транспортные средства марки «Isuzu Citiport».

«Данные автобусы отвечают высоким требованиям пассажироперевозок и будут введены в эксплуатацию 23 января 2020 года», - отмечено в сообщении агентства.

Также сообщается, что данные автобусы позволят повысить качество обслуживания пассажиров, ими также смогут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и пассажиры с колясками. Для этого в автобусах установлен специальный механизм.

Отметим, что в целях модернизации системы общественного транспорта столицы продолжаются работы по обновлению автобусного парка.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
  • С завтрашнего дня в Баку будет обновлен автобусный парк на одной маршрутной линии (ФОТО)
Новости по теме
В Баку 598 автобусов, следующих по 29 маршрутам, перешли на карточную систему (ФОТО)
Транспорт 11:31
В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут
Транспорт 21 января 11:35
20 января в Баку временно изменятся схемы движения некоторых автобусов
Общество 17 января 15:01
На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
Общество 17 января 12:25
На одном из проспектов столицы будет снижена скорость
Транспорт 13 января 14:42
Изменена схема движения на Бибиэйбатской дороге в Баку
Общество 11 января 18:33
Лента новостей
Поставщики ведущих европейских брендов устанавливают сотрудничество с Узбекистаном
Бизнес 17:15
Buta Airways - в числе самых пунктуальных авиакомпаний
Транспорт 17:14
Иран увеличил добычу на нефтяном месторождении Парси
Энергетика 17:12
В туркменском Керки завершают строительство взлётно-посадочной полосы аэропорта
Строительство 17:11
Дональд Трамп рассчитывает заключить торговую сделку с Евросоюзом до выборов
США 17:10
Успешные проекты вновь убедили иностранных инвесторов в надежности Азербайджана для капиталовложений – эксперт
Политика 17:07
В Грузии завершается строительство кирпичного завода
Строительство 17:06
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на закупку электронагревателей
Тендеры 17:02
«Казахский газоперерабатывающий завод» привлекает сварочно-монтажные работы
Тендеры 17:01