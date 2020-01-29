В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)

29 января 2020 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Эксплуатируемая более 50 лет понижающая подстанция «Ичеришехер» была полностью реконструирована. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу закрытого акционерного общества (ЗАО) «Бакинский метрополитен».

В пресс-службе отметили, что были обновлены 6-киловольтный комплект распределительного устройства, 380-вольтные и 220/127-вольтные распределительные устройства, а также 110-вольтная плата постоянного тока.

«В целях увеличения мощности подстанции установлены шесть новых трансформаторов, в том числе два комплекта силового оборудования (мощностью 630 киловольт-ампер), два осветительных устройства (мощностью 400 киловольт-ампер) и два устройства обеспечивающих питание сигнального оборудования (мощностью 63 киловольт-ампер)», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что установленные устройства и оборудование изготовлены компанией Siemens.

«Представители компании Siemens ознакомились с работой полностью реконструированной подстанции «Ичеришехер», провели проверку. Подстанция работает на полную мощность», – заявили в пресс-службе ЗАО.

Также было отмечено, что работы по подключению подстанции к центральной системе SCADA (дистанционное управление технологическими процессами) выполнены компанией Siemens.

Отметим, что за последние два года была реконструирована система электроснабжения и введены в эксплуатацию две новые подстанции в Наримановском электродепо. Ранее эта работа проводилась на подстанциях «Сахил», «Гянджлик», «Эльмляр Академиясы».

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  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
  • В Бакинском метро реконструировали еще одну подстанцию (ФОТО)
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