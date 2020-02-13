ГААДА о реконструкции дорожной инфраструктуры в Абшеронском районе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог» на территории Абшеронского района, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана стартовало выполнение комплексных мероприятий на территории данного района, сообщил в четверг Trend пресс-секретарь агентства Анар Наджафли.

"Согласно подписанному распоряжению, на капитальный ремонт автомобильных дорог на территории поселков, Джейранбатан, Мехтиабад, Гобу Абшеронского района и села Масазыр в госбюджете Азербайджанской Республики на 2020 год из средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, выделено 19,7 млн (девятнадцать миллионов семьсот) тысяч манат. В общей сложности площадь ремонтных работ составит более 250 тысяч квадратных метров", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, на каждом участке, где будут вестись ремонтные работы будут установлены информационные стенды о сроках начала и окончания работ, а также об организации-исполнителе.

Отметим, что ремонтные работы в основном проводятся на улицах и дорогах, эксплуатируемых без капитального ремонта в течение длительного времени, с поврежденным покрытием, а также на грунтовых и гравийных дорогах.

В рамках ремонтно-строительных работ на улицах, в местах, где это необходимо, старое покрытие удаляют, а вместо него зальют и уплотнят надлежащим материалом. Затем укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Объем ремонтных работ на указанных территориях осуществляется за счет предварительно выделенных средств. В упомянутых поселках в соответствии с финансированием предусматривается поэтапное проведение ремонтных работ и на других улицах и дорогах, нуждающихся в ремонте.

Работы, проводимые в соответствии со строительными нормами и стандартами, находятся под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Для своевременного завершения работ на территории было привлечено необходимое количество живой силы и техники.

Автор: Садраддин Агджаев