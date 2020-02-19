Узбекистан планирует войти в мировой топ по эффективности логистики

БАКУ/Trend/ - Узбекистан к 2030 году планирует войти в топ-50 стран в Индексе эффективности логистики Всемирного банка, сообщил первый заместитель министра транспорта республики Ильхом Махкамов на международном авиационном форуме в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на Tashkent Times.

«Мы намерены активизировать работу по диверсификации транспортных коридоров и повышению транзитного потенциала», – заявил он.

Для Узбекистана, который далек от международных морских путей, затраты на транспортировку становятся важным фактором конкурентоспособности экономики, заметил представитель Минтранса.

Как сообщается, Махкамов подчеркнул, что стране также необходимо обеспечить условия для повышения транспортной мобильности населения, стимулировать постоянное обновление подвижного состава, расширять географию полетов и совершенствовать транспортную инфраструктуру.

Индекс эффективности логистики (LPI) Всемирного банка публикуется раз в два года. Согласно последнему докладу, Узбекистан занял 117 место в индексе между Арменией (116) и Замбией (118). Лучший показатель среди стран Центральной Азии у Казахстана – 77.

В сессиях международного авиационного форума в Ташкенте, приняли участие многие международные эксперты, в том числе Чарльз Склумбергер (Всемирный банк), Асхат Торшин (Lufthansa Consulting), Амир Отакий (Bombardier), Камил Аль-Авадхи (Kuwait Airways), Айтач Масталиева (Amadeus), Ральф Вебер (Airbus), Алексей Синицкий (AtoEvents), которые поделились своим опытом в сфере развития туризма и транспортных систем, говорится в сообщении.

Первый международный авиационный форум организован Государственным комитетом по развитию туризма Республики Узбекистан, министерством транспорта, АО «Uzbekistan Airways» совместно с компанией «Fair Exhibition Organizers» (ОАЭ).

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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