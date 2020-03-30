БАКУ/Trend/ - Из Болгарии будет выполнен чартерный рейс для эвакуации грузинских граждан на родину, сообщает Trend со ссылкой министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Как говорится в информации ведомства, правительство продолжает организованный вывоз на родину граждан Грузии, оставшихся за границей.

«Уже назначен чартерный рейс из города Бургас, которым в Грузию из Болгарии вернутся десятки граждан. Рейс выполнит авиакомпания My way», — говорится в информации, согласно которой цена билета составит 100 евро.

Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 97 случаев заболевания коронавирусом.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

(Автор: Тамилла Мамедова.)