Гражданам Грузии за рубежом оказывается помощь в связи с распространением коронавируса

БАКУ/Trend/ - Грузия помогла 2 425 своим гражданам в более чем 40 зарубежных странах в связи с распространением коронавируса, сказал министр иностранных дел Давид Залкалиани, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, помощь включала в себя проживание, питание, транспорт, медикаменты, а также медицинские онлайн-консультации и службу скорой помощи.

«Ситуация намного сложнее в странах, где усиливается распространение пандемии. Наши дипломаты продолжают оказывать соответствующую помощь гражданам Грузии, задействовав ресурсы министерства иностранных дел», - сказал Залкалиани.

На сегодняшний день Грузия помогла 440 своим гражданам в Италии, 303 гражданам в Германии, 285 гражданам в Польше, 217 гражданам в Болгарии, 183 гражданам в Турции, 181 гражданам в Греции, 64 гражданам во Франции, 54 гражданам в Испании, 47 гражданам в Чехия, 45 граждан в Нидерландах, 30 граждан в США, 24 гражданина в Австрии, 20 гражданам в Азербайджане, 18 гражданам в Иордании, 17 гражданам в Беларуси, 15 гражданам в Литве, 13 гражданам в Египте и 10 гражданам в Украине.

Министерство иностранных дел сообщает, что 5 000 грузинских граждан были возвращены в Грузию из Китая, Италии, Ирана, Польши, Болгарии, Германии, Австрии, Турции, Греции, Беларуси, Нидерландов, Египта, Азербайджана, Великобритании и Словении.

Залкалиани отметил, что 44 гражданина были доставлены из Украины на пароме.

Он добавил, что будут выполняться специальные рейсы для эвакуации грузин из зарубежных стран.

Полеты будут выполняться авиакомпанией Georgian Airways, а стоимость билетов не будет превышать 199 евро. Граждане, которые вернутся в Грузию, будут помещены на 14-дневный карантин.

(Автор: Тамилла Мамедова.)