Крупная авиакомпания Казахстана отменяет все рейсы до конца апреля

БАКУ /Trend/ - Крупная авиакомпания Казахстана Air Astana отменяет все рейсы, запланированные в период с 15 по 30 апреля, передает в субботу Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Согласно сообщению компании, решение связано с продлением чрезвычайного положения в Казахстане.

Напомним, что постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на период с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

10 апреля Токаев заявил о необходимости продлить период действия режима ЧП в стране до конца апреля.

«Пассажиры отмененных рейсов могут перебронировать билеты на другие даты без удержания штрафов. Возврат авиабилетов можно осуществить на официальном сайте airastana.com. Также авиакомпания информирует пассажиров, что для большей гибкости в планировании поездок разрешается одно бесплатное перебронирование всех билетов, ранее приобретенных на рейсы до конца года», - говорится в сообщении компании.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 859 человек

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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