Грузия обсудила с Германией и Францией создание безопасных туристических коридоров

БАКУ /Trend/ - Руководитель Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили провела встречу с послом Германии в Грузии Хубертом Книршем и послом Франции Диего Колой, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Стороны обсудили сотрудничество между странами в сфере туризма, а также создание безопасных туристических коридоров и «зеленых зон».

«Состоялась очень плодотворная встреча с послами Германии и Франции в Грузии. На встрече было подчеркнуто, что Грузия является одним из самых безопасных направлений в мире. Также была успешно оценена деятельность правительства, направленная на борьбу с коронавирусом. Мы благодарны за такую оценку», - сказала Квривишвили.

Также стороны рассмотрели возможное возобновление авиасообщения между странами и вопрос введения в действие протоколов поездок.

«Мы очень хотим поддержать оживление экономики Грузии и ее динамичность в период этих вызовов. Сегодня мы обсудили с руководителем Национальной администрации туризма условия возобновления туризма в Грузии, создание безопасных коридоров и обустройство «зеленых зон», - отметил посол Франции в Грузии Диего Кола.

(Автор: Тамилла Мамедова)