Отрылся новый автомобильный мост в районе туркмено-иранской границы

БАКУ/Trend/ - На контрольно-пропускном пункте «Сарахс-Сарахс» в районе туркмено-иранской границы состоялась церемония открытия нового автомобильного моста через реку Теджен, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.



Сообщается, что в честь этого мероприятия между представителями Туркменистана и Ирана состоялась встреча в формате видеоконференции. Туркменская сторона была представлена министром строительства и архитектуры Туркменистана, а также муниципальной администрацией Ахалского региона. Иранскую делегацию возглавил министр дорог и градостроительства Ирана, губернатор провинции Хорасан-е-Резави Мохаммед Эслами.



Участники обсуждений отметили, что развитие транспортных путей актуально в нынешний период, а такого рода шаги являются результатом слаженной работы соответствующих структур двух стран.



Стороны подчеркнули значимость открытия нового автомобильного моста и активизации сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и других сферах деятельности двух стран.



Напомним, что ранее Туркменистан и Иран рассмотрели ход строительства дезинфекционных сооружений на пограничных пунктах пропуска. Сторонами были рассмотрены различные вопросы, связанные с режимом работы вышеуказанных пунктов пропуска, а также порядком непосредственной перевозки соответствующих грузов через границы.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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