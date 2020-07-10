Латвийская авиакомпания планирует полеты из Риги в Баку весной 2021 года

БАКУ/Trend/ - Латвийская авиакомпания AirBaltic на этой неделе объявила о плане по полетам из Риги в Баку в апреле 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на сайт AirBaltic .

По данным источника, AirBaltic на этой неделе объявила о новой маршрутной сети в летний сезон 2021 года, назвав первые 15 сезонных направлений из Риги, которые в 2020 году из-за пандемии Covid-19 были отложены.

"Баку вошел в число первых 15 сезонных направлений из Риги, которые в 2020 году были перенесены. Рейс Рига-Баку будет выполняться два раза в неделю с 28 апреля 2021 года воздушными судами Airbus A220-300. Время в пути - 3 часа 35 минут. Вылет из Баку будет осуществляться в 22:45 по местному времени, прибытие в Ригу - на следующий день в 03:20 по местному времени", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Как отмечается в сообщении, в целом AirBaltic летом следующего года планирует предложения по 82 маршрутам, что на 21 процент больше по сравнению с этим годом. Кроме того, в летний сезон 2021 года airBaltic также увеличит частоту рейсов на многих популярных маршрутах, включая Барселону, Париж, Рим, Дублин и другие.

Согласно сообщению авиакомпании, в настоящее время AirBaltic выполняет прямые полёты из Риги в различные деловые центры Европы и такие популярные регионы для отдыха, как Дубровник, Риека и Сплит в Хорватии, Барселона в Испании, Ницца во Франции, Ларнака на Кипре, а также Рим, Катания и Милан в Италии. В ближайшие недели airBaltic начнет прямые рейсы из Риги в Биллунд (Дания), Рейкьявик (Исландия), Мадрид (Испания), Цюрих (Швейцария), Турку (Финляндия), Варшаву (Польша), Прагу (Чехия), Штутгарт (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лиепаю (Латвия). AirBaltic также предлагает ряд прямых рейсов из Таллина и Вильнюса. К концу августа 2020 года AirBaltic планирует соединить Балтию 69 маршрутами.

Отметим, что AirBaltic (AIR BALTIC CORPORATION) – одна из самых пунктуальных авиакомпаний в мире, соединяющая Балтийский регион с 55 пунктами назначения в Европе, СНГ и Ближнем Востоке. Акционерное общество AirBaltic было основано в 1995 году. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат около 80 процентов акций. На долю Ларса Туэсена, через полностью принадлежащее ему ООО Aircraft Leasing 1, приходится около 20 процентов акций. AirBaltic совершает рейсы 22 самолетами Airbus A220-300 и является обладательницей многочисленных международных наград за высокое качество обслуживания, инновационный сервис и достижения в области реструктуризации бизнеса.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis