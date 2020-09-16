БАКУ /Trend/ - Туркменистан организовал чартерный рейс из Малайзии, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Чартерный рейс был организован как для плановой ротации специалистов компании PETRONAS, осуществляющих нефтяные работы в соответствии с Договором о разделе продукции на территории Туркменистана, а также для доставки из Малайзии граждан Туркменистана, не сумевших вернуться ранее из-за прекращения авиасообщений, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), все граждане Туркменистана, прибывшие чартерным рейсом из Малайзии, пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Сообщается, что чартерный рейс был осуществлен самолетом малазийских авиалиний. Рейс был организован малазийской PETRONAS при содействии ГК Туркменистана «Туркменгаз», Посольства Туркменистана в Малайзии, а также Посольства Малайзии в Туркменистане.

Ранее Туркменистан уже организовал чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабад (Туркменистан) из Беларуси, Индии и России для возвращения своих граждан, не сумевших ранее вернуться по причине начала пандемии.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры. Так, ранее были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавируса при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева.)

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