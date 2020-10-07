Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигнут 3,2 млн тонн в год

БАКУ/Trend/ - За последние три года по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК) перевезено восемь тысяч вагонов общим объемом 650 тысяч тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор турецкой государственной железнодорожной компании "TCDD Taşımacılık AŞ" Камран Язычы на пятом Экономическом и логистическом саммите в Стамбуле.

По его словам, ожидается, что к концу этого года через БТК будет отправлено в 500 тысячах контейнеров 20 тысяч тонн грузов.

Язычы отметил, что проект “Один пояс-один путь”, реализуемый по инициативе Китая, простирается от Китая до Европы, и железнодорожная линия БТК находится в центре этого коридора.

“БТК нацелен на перевозку 3,2 миллионов тонн грузов в год и 6,5 миллионов тонн грузов в год в долгосрочной перспективе. Грузовые поезда, которые обеспечивают бесперебойное железнодорожное сообщение между двумя континентами, проходят через Мармарис и считаются важной частью как Турции, так и международных железнодорожных перевозок”,- подчеркнул Язычы.

Отметим, что объем грузоперевозок по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в первом полугодии 2020 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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