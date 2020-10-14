1,6 млн тонн грузов перевезено между казахстанским портами на Каспии

Более 1,6 млн. тонн грузов перевезено между портами на Каспийском море за 9 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Trend.

«За 9 месяцев текущего года перевалка грузов через морские порты Актау и Курык находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Рост отмечается по объемам перевалки грузовых автотранспортных средств и контейнеров. Отечественным торговым флотом за отчетный период перевезено более 1,6 млн. тонн грузов между портами на Каспийском море, в том числе порядка 9,8 тыс. контейнеров по фидерной линии Актау – Баку», - сообщила пресс-служба МИИР РК в Telegram.

По информации ведомства, объем перевозок грузов по внутренним водным путям за отчетный период составил порядка 1,4 млн. тонн, из которых около 209 тыс. тонн составили перевозки в направлении России.