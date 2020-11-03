Посол Пакистана в Азербайджане и президент AZAL обсудили открытие новых рейсов

БАКУ/Trend/ - Сегодня утром состоялась встреча посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайи с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым, сообщает Trend со ссылкой на Посольство Пакистана в Баку.

На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области гражданской авиации, а также перспективные планы по увеличению пассажиропотока и грузоперевозок.

Посол проинформировал г-на Аскерова, что в 2019 году Азербайджан посетило более 40 тысяч граждан Пакистана, и это число, вероятно, продолжит расти, когда закончится пандемия COVID-19 и будут сняты ограничения на международные авиасообщения.

Посол также отметил, что граждане Азербайджана проявляют большой интерес к путешествиям в Пакистан с целью туризма и для развития торговли.

В ходе переговоров Джахангир Аскеров отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами.

Напомнив о подписанном в январе 2020 года между Национальными авиаперевозчиками Азербайджана и Пакистана Соглашение о код-шеринге, Джахангир Аскеров предложил после возобновления международных авиасообщений выполнять регулярные пассажирские рейсы без каких-либо ограничений в любые аэропорты обеих стран.

Открытие прямых рейсов между Пакистаном и Азербайджаном было давно востребовано. Это позволит сократить время в пути до менее трех часов. Открытие прямых рейсов будет способствовать дальнейшему углублению политических, экономических и культурных связей между двумя братскими странами.