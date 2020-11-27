Туркменская служба морского транспорта нацелена на привлечение иностранных инвестиций
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Пластиковые материалы, используемые при производстве упаковок, больше всего загрязняют окружающую среду - азербайджанский эксперт
Сборная Азербайджана завоевала "серебро" и "бронзу" чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве
Анна Ибрагимбекова обратилась в самые крупные международные организации с призывом осудить военные преступления Армении
Азербайджанские ремесленники и дизайнеры могут принять участие во Всемирной ярмарке Selvedge (ВИДЕО)
Нармин Байрамова и Алина Гезалова прошли в финал 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве
Председатель комитета огласил первичный ущерб экономике Азербайджана из-за армянской оккупации Нагорного Карабаха
Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Французский колорит в азербайджанских фильмах – яд змеи, Мусье Жордан, Гасан бек и Агасалим Чылдаг (ВИДЕО)
Посол Мексики о возможностях сотрудничества с Азербайджаном в реставрации и сохранении культурного наследия
Разрушение армянскими вандалами Русской Православной церкви было осознанным и целенаправленным - Олег Кузнецов
Осложнения COVID-19 очень трудно поддаются лечению даже в хорошо оборудованных больницах - минздрав Азербайджана
Открытие ученых Туркменистана внесёт уникальный вклад в систему здравоохранения глобального масштаба
Армяне осквернили мусульманские религиозные памятники, разрушили азербайджанские кладбища – обращение академика Наили Велиханлы в международные организации